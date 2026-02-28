Рейтинг@Mail.ru
МИД Швейцарии заявил о продолжении работы посольства в Иране
12:51 28.02.2026
МИД Швейцарии заявил о продолжении работы посольства в Иране
Посольство Швейцарии в Иране продолжает работу, Берн готов предложить свои услуги при заинтересованности сторон, заявил МИД конфедерации на фоне военной... РИА Новости, 28.02.2026
в мире, иран, швейцария, берн (кантон), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Швейцария, Берн (кантон), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Швейцарии заявил о продолжении работы посольства в Иране

МИД Швейцарии: посольство в Иране продолжает работу

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Посольство Швейцарии в Иране продолжает работу, Берн готов предложить свои услуги при заинтересованности сторон, заявил МИД конфедерации на фоне военной эскалации в регионе.
Израильское министерство обороны в субботу объявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране ввели чрезвычайное положение. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против ИРИ.
"Посольство Швейцарии (в Иране - ред.) продолжает работу. Наши добрые услуги остаются в распоряжении заинтересованных сторон", — сообщил МИД.
Израиль закрыл воздушное пространство
В миреИранШвейцарияБерн (кантон)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
