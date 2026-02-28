Рейтинг@Mail.ru
12:36 28.02.2026
Посольство Франции в Катаре призвало своих сограждан искать укрытия
Посольство Франции в Катаре призвало своих сограждан искать укрытия
в мире
франция
катар
израиль
франция
катар
израиль
в мире, франция, катар, израиль
В мире, Франция, Катар, Израиль
ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Посольство Франции в Катаре призвало находящихся в стране французов спрятаться в укрытие на фоне возможных ракетных ударов после эскалации между Израилем и Ираном.
"Возможны ракетные удары. Граждане Франции призываются укрыться, держаться в отдалении от окон и следить за инструкциями властей Катара", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети X.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
МИД Катара прокомментировал израильские удары по Дохе
9 сентября 2025, 16:43
 
В миреФранцияКатарИзраиль
 
 
