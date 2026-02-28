https://ria.ru/20260228/posolstvo-2077391316.html
Посольство Франции в Катаре призвало своих сограждан искать укрытия
Посольство Франции в Катаре призвало своих сограждан искать укрытия - РИА Новости, 28.02.2026
Посольство Франции в Катаре призвало своих сограждан искать укрытия
Посольство Франции в Катаре призвало находящихся в стране французов спрятаться в укрытие на фоне возможных ракетных ударов после эскалации между Израилем и... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:36:00+03:00
2026-02-28T12:36:00+03:00
2026-02-28T12:36:00+03:00
в мире
франция
катар
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_572e10a2e49ac159a86e7a19981300b5.jpg
https://ria.ru/20250909/katar-2040719946.html
франция
катар
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427719_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41f0354302117b16e2347f0bc721a252.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, катар, израиль
В мире, Франция, Катар, Израиль
Посольство Франции в Катаре призвало своих сограждан искать укрытия
Посольство Франции в Катаре призвало французов укрыться из-за ракетных ударов