Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Ирана
Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Ирана
Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения Ирана до последующих уведомлений в связи с ударами США и Израиля, говорится в заявлении дипмиссии. РИА Новости, 28.02.2026
Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Ирана
Посольство РФ в Тегеране призвало россиян воздержаться от посещения страны