https://ria.ru/20260228/posolstvo-2077382642.html
Посольство России в Тегеране назвало агрессией удары США и Израиля по Ирану
Посольство России в Тегеране назвало агрессией удары США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Посольство России в Тегеране назвало агрессией удары США и Израиля по Ирану
Посольство РФ в Тегеране назвало агрессией удары США и Израиля по Ирану, призвало россиян и соотечественников сохранять спокойствие и воздерживаться от... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:10:00+03:00
2026-02-28T12:10:00+03:00
2026-02-28T12:10:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
россия
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077371897_0:0:2033:1143_1920x0_80_0_0_e9e682d54b01e25370c0d7dd171d0903.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077381934.html
иран
сша
израиль
россия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077371897_0:0:1525:1143_1920x0_80_0_0_d9ebc632dfa2b72e4c0ae498805b1bf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, россия, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Израиль, Россия, Тегеран (город)
Посольство России в Тегеране назвало агрессией удары США и Израиля по Ирану
Посольство РФ в Тегеране назвало удары США и Израиля по Ирану агрессией