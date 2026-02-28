Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Тегеране назвало агрессией удары США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
12:10 28.02.2026
Посольство России в Тегеране назвало агрессией удары США и Израиля по Ирану
Посольство России в Тегеране назвало агрессией удары США и Израиля по Ирану

© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского удара по Тегерану
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Тегеране назвало агрессией удары США и Израиля по Ирану, призвало россиян и соотечественников сохранять спокойствие и воздерживаться от нахождения вблизи военных и правительственных объектов.
"В связи с агрессий США и Израиля против Ирана посольство просит росграждан и соотечественников, проживающих в Иране, быть бдительными, внимательно следить за официальными сообщениями и рекомендациями посольства и иранских властей, воздерживаться от нахождения вблизи военных и правительственных объектов", - говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.
Посольство также указало на необходимость сохранять спокойствие, не поддаваться панике, которую некоторые будут пытаться посеять через СМИ и соцсети, воздерживаться от фотографий и видеосъемки в любых частях Ирана.
Трамп заявил о минимизации угрозы американским военным на Ближнем Востоке
