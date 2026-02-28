Посольство России в Тегеране назвало агрессией удары США и Израиля по Ирану

«

"В связи с агрессий США и Израиля против Ирана посольство просит росграждан и соотечественников, проживающих в Иране, быть бдительными, внимательно следить за официальными сообщениями и рекомендациями посольства и иранских властей, воздерживаться от нахождения вблизи военных и правительственных объектов", - говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.