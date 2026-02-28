Рейтинг@Mail.ru
12:07 28.02.2026 (обновлено: 12:46 28.02.2026)
Посольство США в Иерусалиме перевело персонал в режим укрытия
Посольство США в Иерусалиме перевело персонал в режим укрытия
Посольство США в Иерусалиме сообщило, что перевело свой персонал в режим укрытия на фоне ударов по Ирану. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Mahmoud IlleanПерехват ракеты, выпущенной с территории Ирана
Перехват ракеты, выпущенной с территории Ирана
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Посольство США в Иерусалиме сообщило, что перевело свой персонал в режим укрытия на фоне ударов по Ирану.
"В связи с текущей ситуацией в области безопасности посольство США распорядилось, чтобы все сотрудники правительства США и члены их семей оставались в укрытии до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении на сайте посольства.
Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Над Тель-Авивом виден столб дыма
Заголовок открываемого материала