Посольство США в Иерусалиме перевело персонал в режим укрытия
Посольство США в Иерусалиме сообщило, что перевело свой персонал в режим укрытия на фоне ударов по Ирану. РИА Новости, 28.02.2026
