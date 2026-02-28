https://ria.ru/20260228/posolstvo-2077381607.html
Посольство США в Иордании призвало американцев запастись едой и водой
Посольство США в Иордании призвало американцев запастись едой и водой - РИА Новости, 28.02.2026
Посольство США в Иордании призвало американцев запастись едой и водой
Посольство США в Иордании на фоне операции Вашингтона в Иране призвало американцев найти безопасное место и запастись едой, водой, лекарствами и всем... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:06:00+03:00
2026-02-28T12:06:00+03:00
2026-02-28T12:06:00+03:00
в мире
сша
иордания
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052134559_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fb1cc036b97269985d7a16901740f2f.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077380980.html
сша
иордания
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052134559_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a188d9c35a04221b80cd70261b9c0a3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иордания, вашингтон (штат)
В мире, США, Иордания, Вашингтон (штат)
Посольство США в Иордании призвало американцев запастись едой и водой
Посольство США в Иордании призвало американцев найти безопасное место