12:06 28.02.2026
Посольство США в Иордании призвало американцев запастись едой и водой
Посольство США в Иордании призвало американцев запастись едой и водой
в мире, сша, иордания, вашингтон (штат)
В мире, США, Иордания, Вашингтон (штат)
Посольство США в Иордании призвало американцев запастись едой и водой

Посольство США в Иордании призвало американцев найти безопасное место

© AP Photo / Nasser NasserВид на Амман, Иордания
Вид на Амман, Иордания - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Nasser Nasser
Вид на Амман, Иордания. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Посольство США в Иордании на фоне операции Вашингтона в Иране призвало американцев найти безопасное место и запастись едой, водой, лекарствами и всем необходимым.
"Персонал посольства США в Иордании перемещается в ближайшие убежища. Мы рекомендуем всем американцам делать то же самое до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении дипведомства.
В посольстве также рекомендовали найти безопасное место и запастись водой, едой, медикаментами и другими необходимыми вещами. Более того, там призвали держаться подальше от демонстраций.
