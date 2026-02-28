Рейтинг@Mail.ru
05:33 28.02.2026
Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы
Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы
в мире, сша, южная каролина, россия, джо байден, владимир путин
В мире, США, Южная Каролина, Россия, Джо Байден, Владимир Путин
Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы

Байдену понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы после выступления

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Экс-президенту США Джо Байдену после выступления в Южной Каролине понадобилась помощь, чтобы спуститься с лестницы.
В ходе этого выступления Байден заявил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным "больше, чем любой другой мировой лидер".
После завершения своей речи экс-президент начал спускаться по лестнице, левой рукой взявшись за поручень. Правую он подал находившемуся рядом человеку, вероятно, помощнику или охраннику. Тот, взяв президента за руку, приобнял его за поясницу и довел до конца лестницы.
В этот раз обошлось без эксцессов. Тем не менее, за время своего президентства Байден не раз спотыкался и падал.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Байден понятия не имел, что был президентом США, уверен Трамп
5 февраля, 17:24
 
В миреСШАЮжная КаролинаРоссияДжо БайденВладимир Путин
 
 
