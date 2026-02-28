https://ria.ru/20260228/pokhischenie-2077338141.html
Один из подозреваемых в похищении украинца на Бали оказался нигерийцем
ДЖАКАРТА, 28 фев — РИА Новости. Один из подозреваемых в похищении гражданина Украины Игоря Комарова, предположительно, причастного к организации мошеннических колл-центров, является гражданином Нигерии, заявили в полиции индонезийского острова Бали.
Власти до сих пор разыскивают шестерых подозреваемых в преступлении, все они иностранцы и мужчины. Личность седьмого подозреваемого была раскрыта благодаря записям с камеры наблюдения.
"По результатам проверки оказалось, что автомобиль подозреваемых был арендован иностранцем с поддельным паспортом, он, по предварительным данным, был иностранцем из Нигерии
. Полиции удалось арестовать его в районе Западной Нуса-Тенггара 23 февраля", - заявила полиция.
В ходе расследования задержанный заявил, что ему сказали арендовать автомобиль за вознаграждение, но он не знал, что автомобиль был арендован для совершения похищения.
"Основываясь на данных об иностранном пересечении в иммиграционной службе, было зафиксировано, что четыре подозреваемых сбежали в Малайзию
через международный аэропорт Бали
, в то время как два преступника все еще находятся на территории Индонезии", - отмечает полиция.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского
. За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Комарове
. В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал.