Один из подозреваемых в похищении украинца на Бали оказался нигерийцем - РИА Новости, 28.02.2026
07:40 28.02.2026
Один из подозреваемых в похищении украинца на Бали оказался нигерийцем
в мире, бали, нигерия, украина, игорь комаров, владимир зеленский
В мире, Бали, Нигерия, Украина, Игорь Комаров, Владимир Зеленский
© Фото : Полиция ГианьяраМесто обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Полиция Гианьяра
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 28 фев — РИА Новости. Один из подозреваемых в похищении гражданина Украины Игоря Комарова, предположительно, причастного к организации мошеннических колл-центров, является гражданином Нигерии, заявили в полиции индонезийского острова Бали.
Власти до сих пор разыскивают шестерых подозреваемых в преступлении, все они иностранцы и мужчины. Личность седьмого подозреваемого была раскрыта благодаря записям с камеры наблюдения.
Подозреваемых в похищении украинца на Бали объявили в международный розыск
Вчера, 14:58
"По результатам проверки оказалось, что автомобиль подозреваемых был арендован иностранцем с поддельным паспортом, он, по предварительным данным, был иностранцем из Нигерии. Полиции удалось арестовать его в районе Западной Нуса-Тенггара 23 февраля", - заявила полиция.
В ходе расследования задержанный заявил, что ему сказали арендовать автомобиль за вознаграждение, но он не знал, что автомобиль был арендован для совершения похищения.
"Основываясь на данных об иностранном пересечении в иммиграционной службе, было зафиксировано, что четыре подозреваемых сбежали в Малайзию через международный аэропорт Бали, в то время как два преступника все еще находятся на территории Индонезии", - отмечает полиция.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского. За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Комарове. В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал.
Оградительная лента индонезийской полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Пытали и расчленили". Кто похитил на Бали "короля украинских call-центров"
Вчера, 16:23
 
