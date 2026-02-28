Один из подозреваемых в похищении украинца на Бали оказался нигерийцем

ДЖАКАРТА, 28 фев — РИА Новости. Один из подозреваемых в похищении гражданина Украины Игоря Комарова, предположительно, причастного к организации мошеннических колл-центров, является гражданином Нигерии, заявили в полиции индонезийского острова Бали.

Власти до сих пор разыскивают шестерых подозреваемых в преступлении, все они иностранцы и мужчины. Личность седьмого подозреваемого была раскрыта благодаря записям с камеры наблюдения.

"По результатам проверки оказалось, что автомобиль подозреваемых был арендован иностранцем с поддельным паспортом, он, по предварительным данным, был иностранцем из Нигерии . Полиции удалось арестовать его в районе Западной Нуса-Тенггара 23 февраля", - заявила полиция.

В ходе расследования задержанный заявил, что ему сказали арендовать автомобиль за вознаграждение, но он не знал, что автомобиль был арендован для совершения похищения.

"Основываясь на данных об иностранном пересечении в иммиграционной службе, было зафиксировано, что четыре подозреваемых сбежали в Малайзию через международный аэропорт Бали , в то время как два преступника все еще находятся на территории Индонезии", - отмечает полиция.