Юрист рассказала, может ли бывший партнер требовать вернуть подарки
2026-02-28T01:41:00+03:00
общество
ассоциация юристов россии
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бывшие возлюбленные не могут просить вернуть обратно подарки, а переписки в соцсетях или мессенджерах могут стать подтверждением дарения, сообщила РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.
Юрист отметила, что подарок с юридической точки зрения - это предмет договора дарения, по которому одна сторона передает другой стороне вещь бесплатно. Чернокова подчеркнула, что в договоре дарения нельзя устанавливать зависимость от каких-либо условий.
"У бывшего нет никаких прав требовать вещь обратно. Особенно, если, к примеру, в соцсетях или переписке в мессенджерах четко обозначено, что, например, машина, квартира или украшение, являются именно подарками", - сказала юрист.
Она добавила, что подарок можно вернуть, если другая сторона захочет его принять, - по юридической конструкции подобная ситуация приближена к соглашению о расторжении договора дарения. Поэтому экс-партнер не обязан забирать подарок обратно, если его сами захотели вернуть.
"И в случае с получением подарка, и в случае с его возвратом имеет место двустороннее волеизъявление, то есть и даритель, и одаряемый хотели бы подарить/принять ту или иную вещь, сертификат, услугу", - отметила юрист.