Юрист рассказала, может ли бывший партнер требовать вернуть подарки
01:41 28.02.2026
Юрист рассказала, может ли бывший партнер требовать вернуть подарки
Юрист рассказала, может ли бывший партнер требовать вернуть подарки - РИА Новости, 28.02.2026
Юрист рассказала, может ли бывший партнер требовать вернуть подарки
Бывшие возлюбленные не могут просить вернуть обратно подарки, а переписки в соцсетях или мессенджерах могут стать подтверждением дарения, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2026
общество
ассоциация юристов россии
https://ria.ru/20251225/podarok-2064491285.html
2026
Новости
общество, ассоциация юристов россии
Общество, Ассоциация юристов России
Юрист рассказала, может ли бывший партнер требовать вернуть подарки

РИА Новости: у бывших партнеров нет права требовать вернуть подарки

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бывшие возлюбленные не могут просить вернуть обратно подарки, а переписки в соцсетях или мессенджерах могут стать подтверждением дарения, сообщила РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.
Юрист отметила, что подарок с юридической точки зрения - это предмет договора дарения, по которому одна сторона передает другой стороне вещь бесплатно. Чернокова подчеркнула, что в договоре дарения нельзя устанавливать зависимость от каких-либо условий.
"У бывшего нет никаких прав требовать вещь обратно. Особенно, если, к примеру, в соцсетях или переписке в мессенджерах четко обозначено, что, например, машина, квартира или украшение, являются именно подарками", - сказала юрист.
Она добавила, что подарок можно вернуть, если другая сторона захочет его принять, - по юридической конструкции подобная ситуация приближена к соглашению о расторжении договора дарения. Поэтому экс-партнер не обязан забирать подарок обратно, если его сами захотели вернуть.
"И в случае с получением подарка, и в случае с его возвратом имеет место двустороннее волеизъявление, то есть и даритель, и одаряемый хотели бы подарить/принять ту или иную вещь, сертификат, услугу", - отметила юрист.
Новогодние пакеты - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В ОП рассказали, в каком случае новогодний подарок считается взяткой
25 декабря 2025, 03:53
 
ОбществоАссоциация юристов России
 
 
