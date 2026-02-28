Рейтинг@Mail.ru
Два темнокожих наемника ВСУ попали в плен на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 28.02.2026
Два темнокожих наемника ВСУ попали в плен на Константиновском направлении
Бойцы "Южной" группировки российских войск взяли в плен двух темнокожих иностранных наемников на константиновском направлении, рассказал РИА Новости стрелок с... РИА Новости, 28.02.2026
безопасность
Два темнокожих наемника ВСУ попали в плен на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки российских войск взяли в плен двух темнокожих иностранных наемников на константиновском направлении, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Наур".
"Не так давно встречал наемников африканского происхождения. Пересекся с ними на константиновском направлении - наши бойцы вели их в качестве пленных, их было двое", - рассказал военнослужащий.
Как уточнил собеседник агентства, при взятии в плен они изъяли стрелковое оружие западного образца - винтовки M16.
Акция протеста против ТЦК в Виннице - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, как его насильно мобилизовали
26 февраля, 04:21
 
