Два темнокожих наемника ВСУ попали в плен на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки российских войск взяли в плен двух темнокожих иностранных наемников на константиновском направлении, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Наур".

"Не так давно встречал наемников африканского происхождения. Пересекся с ними на константиновском направлении - наши бойцы вели их в качестве пленных, их было двое", - рассказал военнослужащий.