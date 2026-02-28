Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Рубио запретил дипломатам комментарии, мешающие переговорам с Ираном
03:15 28.02.2026
СМИ: Рубио запретил дипломатам комментарии, мешающие переговорам с Ираном
в мире
сша
ближний восток
иран
марко рубио
аббас аракчи
стив уиткофф
сша
ближний восток
иран
Guardian: Рубио запретил дипломатам комментарии, мешающие переговорам с Ираном

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским послам на Ближнем Востоке воздерживаться от публичных заявлений, которые могут навредить переговорам с Ираном по достижению ядерной сделки, сообщает Guardian со ссылкой на внутренний меморандум.
"Учитывая рост напряжённости в регионе, главы миссий и посольств должны воздерживаться от публичных заявлений, интервью или активности в социальных сетях, которые каким-либо образом могут разжечь местную аудиторию, повлиять на чувствительные политические вопросы или осложнить отношения США", - цитирует издание текст документа.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран готов обсудить допуск инспекторов из США на объекты, заявили в Омане
01:29
"От глав миссий ожидается, что они будут избегать любых комментариев по вопросам, которые могут усилить напряжённость или вызвать путаницу в политике США. Дисциплина в публичных заявлениях крайне важна, особенно в этот период", - отмечается в меморандуме.
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны сейчас работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Новая директива Рубио последовала после того, как посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что еврейское государство имеет библейское право на большую часть территории Ближнего Востока, вызвав резкую критику со стороны американских партнёров в регионе.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
США сочли Иран "спонсором неправомерных задержаний", сообщил Рубио
00:39
 
В миреСШАБлижний ВостокИранМарко РубиоАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
