СМИ: Рубио запретил дипломатам комментарии, мешающие переговорам с Ираном

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским послам на Ближнем Востоке воздерживаться от публичных заявлений, которые могут навредить переговорам с Ираном по достижению ядерной сделки, сообщает Guardian со ссылкой на внутренний меморандум.
"Учитывая рост напряжённости в регионе, главы миссий и посольств должны воздерживаться от публичных заявлений, интервью или активности в социальных сетях, которые каким-либо образом могут разжечь местную аудиторию, повлиять на чувствительные политические вопросы или осложнить отношения США", - цитирует издание текст документа.
"От глав миссий ожидается, что они будут избегать любых комментариев по вопросам, которые могут усилить напряжённость или вызвать путаницу в политике США. Дисциплина в публичных заявлениях крайне важна, особенно в этот период", - отмечается в меморандуме.
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны сейчас работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Новая директива Рубио последовала после того, как посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что еврейское государство имеет библейское право на большую часть территории Ближнего Востока, вызвав резкую критику со стороны американских партнёров в регионе.