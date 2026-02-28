https://ria.ru/20260228/pentagon-2077465313.html
Пентагон отказался комментировать ход операции США против Ирана
Пентагон отказался комментировать ход операции США против Ирана
Министерство войны США на запрос РИА Новости о ходе американской операции "Эпическая ярость" против Ирана отказалось оценить, развиваются ли события по плану... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
сша
иран
израиль
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
В мире, США, Иран, Израиль, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон отказался комментировать ход операции США против Ирана
