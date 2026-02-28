Рейтинг@Mail.ru
Хегсет и Кейн следят за операцией США в Иране из резиденции Трампа - РИА Новости, 28.02.2026
14:09 28.02.2026
Хегсет и Кейн следят за операцией США в Иране из резиденции Трампа
Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн следят за операцией против Ирана из резиденции... РИА Новости, 28.02.2026
Хегсет и Кейн следят за операцией США в Иране из резиденции Трампа

Reuters: Хегсет и Кейн следят за операцией в Иране из резиденции во Флориде

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн следят за операцией против Ирана из резиденции американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.
"Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн наблюдают за ходом операции США в Иране из курорта Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где сейчас находится и сам Трамп", - сообщил Рейтер.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
