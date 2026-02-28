Рейтинг@Mail.ru
Пентагон ответил на вопрос о сроках военной операции в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
12:08 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/pentagon-2077382095.html
Пентагон ответил на вопрос о сроках военной операции в Иране
Пентагон ответил на вопрос о сроках военной операции в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
Пентагон ответил на вопрос о сроках военной операции в Иране
Пентагон, отвечая на запрос РИА Новости о целях и предполагаемых сроках военной операции США в Иране, заявил, что ведомству нечего добавить к ранее... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:08:00+03:00
2026-02-28T12:08:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40230/89/402308953_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_b99adab08acdf469d4bb0e0ec8675d3f.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077380980.html
сша
иран
тегеран (город)
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон ответил на вопрос о сроках военной операции в Иране

Пентагон не стал дополнять заявление Трампа о сроках и целях операции по Ирану

Здание Пентагона в штате Виргиния в США
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Пентагон, отвечая на запрос РИА Новости о целях и предполагаемых сроках военной операции США в Иране, заявил, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованному видеообращению президента Дональда Трампа.
«
"Мы отсылаем вас к видео президента. Нам нечего сообщить на данный момент", — сообщили в министерстве войны США.
Ранее Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, заявив, что её целью является устранение угрозы для США и их союзников, якобы исходящей от правительства в Тегеране.
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Иране рассказали о возможных дальнейших действиях
