Пентагон ответил на вопрос о сроках военной операции в Иране
Пентагон ответил на вопрос о сроках военной операции в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
Пентагон ответил на вопрос о сроках военной операции в Иране
Пентагон, отвечая на запрос РИА Новости о целях и предполагаемых сроках военной операции США в Иране, заявил, что ведомству нечего добавить к ранее... РИА Новости, 28.02.2026
Пентагон ответил на вопрос о сроках военной операции в Иране
Пентагон не стал дополнять заявление Трампа о сроках и целях операции по Ирану