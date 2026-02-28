https://ria.ru/20260228/pentagon-2077377461.html
США назвали новую атаку на Иран "Эпической яростью"
США назвали новую атаку на Иран "Эпической яростью" - РИА Новости, 28.02.2026
США назвали новую атаку на Иран "Эпической яростью"
Новая атака США на Ирана получила название "Эпическая ярость", заявили в Пентагоне. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
США назвали новую атаку на Иран "Эпической яростью"
В Пентагоне назвали новую атаку на Иран "Эпической яростью"