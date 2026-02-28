Рейтинг@Mail.ru
США назвали новую атаку на Иран "Эпической яростью"
11:51 28.02.2026
США назвали новую атаку на Иран "Эпической яростью"
США назвали новую атаку на Иран "Эпической яростью"
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
США назвали новую атаку на Иран "Эпической яростью"

Пентагон
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Новая атака США на Ирана получила название "Эпическая ярость", заявили в Пентагоне.
"Операция "Эпическая ярость", - говорится в заявлении американского военного ведомства, опубликованном в соцсети Х.
Свой пост Пентагон также сопроводил значком американского флага.
