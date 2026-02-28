https://ria.ru/20260228/pelosi-2077355388.html
Муж Нэнси Пелоси оказался в списке тайного клуба американской элиты
Муж Нэнси Пелоси оказался в списке тайного клуба американской элиты - РИА Новости, 28.02.2026
Муж Нэнси Пелоси оказался в списке тайного клуба американской элиты
Муж бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол Пелоси, а также несколько бывших министров США значатся в опубликованном списке закрытого... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
нэнси пелоси
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Муж бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол Пелоси, а также несколько бывших министров США значатся в опубликованном списке закрытого мужского Богемского клуба, выяснило РИА Новости.
Ранее газета New York Post
сообщила, что в сеть попал список примерно из двух тысяч членов Богемского клуба, включая актёра и режиссёра Клинта Иствуда, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и экс-главу Google Эрика Шмидта. По данным издания, участники ежегодно собираются в июле в Богемской роще в Калифорнии на двухнедельную встречу, вокруг которой давно ходят слухи о странных ритуалах.
Как выяснило РИА Новости, кроме мужа Пелоси в список попал и ее племянник Лоуренс Пелоси. Кроме того, в списке также указаны бывшие министры США Джон Херрингтон, Дональд Эванс, Николас Брейди и Джеймс Бейкер.
В перечне также значатся десятки других политиков, в том числе бывший сенатор Ламар Александер, бывший лидер большинства в Сенате США Уильям Фрист, экс-заместитель директора ЦРУ Бобби Инман, республиканский политический консультант Чарльз Блэк и генеральный прокурор США при Рональде Рейгане Эдвин Миз.
Согласно списку, участники распределены по внутренним лагерям клуба с собственными названиями - среди них "Приходской дом", "Падшие ангелы", "Мандалай" и "Верблюды". Например, Пол Пелоси, как следует из перечня, закреплён за лагерем "Безбилетник", выяснило РИА Новости.