Муж Нэнси Пелоси оказался в списке тайного клуба американской элиты

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Муж бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол Пелоси, а также несколько бывших министров США значатся в опубликованном списке закрытого мужского Богемского клуба, выяснило РИА Новости.

Ранее газета New York Post сообщила, что в сеть попал список примерно из двух тысяч членов Богемского клуба, включая актёра и режиссёра Клинта Иствуда, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и экс-главу Google Эрика Шмидта. По данным издания, участники ежегодно собираются в июле в Богемской роще в Калифорнии на двухнедельную встречу, вокруг которой давно ходят слухи о странных ритуалах.

Как выяснило РИА Новости, кроме мужа Пелоси в список попал и ее племянник Лоуренс Пелоси. Кроме того, в списке также указаны бывшие министры США Джон Херрингтон, Дональд Эванс, Николас Брейди и Джеймс Бейкер.

В перечне также значатся десятки других политиков, в том числе бывший сенатор Ламар Александер, бывший лидер большинства в Сенате США Уильям Фрист, экс-заместитель директора ЦРУ Бобби Инман, республиканский политический консультант Чарльз Блэк и генеральный прокурор США при Рональде Рейгане Эдвин Миз.