Рейтинг@Mail.ru
Муж Нэнси Пелоси оказался в списке тайного клуба американской элиты - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/pelosi-2077355388.html
Муж Нэнси Пелоси оказался в списке тайного клуба американской элиты
Муж Нэнси Пелоси оказался в списке тайного клуба американской элиты - РИА Новости, 28.02.2026
Муж Нэнси Пелоси оказался в списке тайного клуба американской элиты
Муж бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол Пелоси, а также несколько бывших министров США значатся в опубликованном списке закрытого... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:02:00+03:00
2026-02-28T10:02:00+03:00
в мире
нэнси пелоси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827560090_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_ceaf657baa9ebd9f419b5ab312019433.jpg
https://ria.ru/20260227/klub-2077086009.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827560090_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3baa33e9e54072d2976d707013041d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нэнси пелоси
В мире, Нэнси Пелоси
Муж Нэнси Пелоси оказался в списке тайного клуба американской элиты

РИА Новости: муж Нэнси Пелоси оказался в списке тайного Богемского клуба

© AP Photo / Mariam ZuhaibНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Муж бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол Пелоси, а также несколько бывших министров США значатся в опубликованном списке закрытого мужского Богемского клуба, выяснило РИА Новости.
Ранее газета New York Post сообщила, что в сеть попал список примерно из двух тысяч членов Богемского клуба, включая актёра и режиссёра Клинта Иствуда, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и экс-главу Google Эрика Шмидта. По данным издания, участники ежегодно собираются в июле в Богемской роще в Калифорнии на двухнедельную встречу, вокруг которой давно ходят слухи о странных ритуалах.
Как выяснило РИА Новости, кроме мужа Пелоси в список попал и ее племянник Лоуренс Пелоси. Кроме того, в списке также указаны бывшие министры США Джон Херрингтон, Дональд Эванс, Николас Брейди и Джеймс Бейкер.
В перечне также значатся десятки других политиков, в том числе бывший сенатор Ламар Александер, бывший лидер большинства в Сенате США Уильям Фрист, экс-заместитель директора ЦРУ Бобби Инман, республиканский политический консультант Чарльз Блэк и генеральный прокурор США при Рональде Рейгане Эдвин Миз.
Согласно списку, участники распределены по внутренним лагерям клуба с собственными названиями - среди них "Приходской дом", "Падшие ангелы", "Мандалай" и "Верблюды". Например, Пол Пелоси, как следует из перечня, закреплён за лагерем "Безбилетник", выяснило РИА Новости.
Луна над Лос-Анджелесом, Калифорния - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ рассказали о тайном клубе, в котором состоит американская элита
27 февраля, 11:10
 
В миреНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала