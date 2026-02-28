КНР призвал к немедленному прекращению военных действий на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Пекин призывает к немедленному прекращению боевых действий, к возобновлению диалога и переговоров, говорится в заявлении МИД КНР, посвященном военным ударам США и Израиля по Ирану.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Китай призывает к немедленному прекращению военных действий во избежание дальнейшей эскалации напряженности, к возобновлению диалога и переговоров, а также к поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении МИД КНР.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.