Религия
 
08:00 28.02.2026
"Жертв тщательно отбирали". Что узнали о самом жутком обряде в мире
Долгое время о капакоча было известно лишь из испанских хроник. Ритуал считался чем-то вроде почетной смерти, ведь его проводили над лучшими из лучших. Однако недавние находки полностью опровергают это представление.
Никита Бизин
Никита Бизин
"Жертв тщательно отбирали". Что узнали о самом жутком обряде в мире

Панцер: повторное изучение останков Льюльяйльяко поможет понять обряд капакоча

© Getty Images / IRYNA KURILOVYCHРитуал инков
Ритуал инков - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Getty Images / IRYNA KURILOVYCH
Ритуал инков
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Долгое время о капакоча было известно лишь из испанских хроник. Ритуал считался чем-то вроде почетной смерти, ведь его проводили над лучшими из лучших. Однако недавние находки полностью опровергают это представление. О страшном открытии в Андах — в материале РИА Новости.

Немые обитатели Льюльяйльяко

Индейские мумии по степени сохранности вполне могут конкурировать с египетскими. Но если в стране фараонов для бальзамировки существовала сложнейшая система, то жители Анд почти ничего для этого не предпринимали.
Главное — правильно выбрать место, а там климат сделает свое дело. Поэтому большинство инкских мумий находят, как правило, в высокогорьях или на вершинах вулканов. Так было и в случае с Льюльяйльяко в Андах, чей кратер последний раз извергал лаву в 1877-м.
© Public domainВулкан Льюльяйльяко в Андах
Вулкан Льюльяйльяко в Андах - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Public domain
Вулкан Льюльяйльяко в Андах
Согласно местным преданиям, здесь было древнее святилище. По прогнозам сейсмологов, в минувшие десятилетия вулкан пребывал в сольфатарной стадии — лишь изредка он выбрасывает горячий пар. Так что в конце 1990-х ученые смогли спокойно его обследовать.
В 1999-м экспедиция под руководством американского антрополога Йохана Рейнхарда из Университета Аризоны поднялась на вершину. И на высоте почти семь тысяч метров исследователи обнаружили то, что навсегда изменило археологический мир.
Сперва одно, затем второе, третье — в общей сложности около полутора десятков нетронутых захоронений. А в них — прекрасно сохранившиеся мумии. Каково же было удивление специалистов, когда выяснилось, что останки принадлежат детям. Все они жили приблизительно 500 лет назад, во времена расцвета империи инков.

"Добровольно на такое не шли"

Так ученые подтвердили подлинность капакоча — ужасающего ритуала человеческих жертвоприношений. Историки отмечают: как правило, инки совершали его в канун важных торжеств или по окончании кровопролитных войн.
© AP Photo / Natacha PisarenkoМумия Ла Донцелла в археологическом музее Альта-Монтана в Сальте, Аргентина
Мумия Ла Донцелла в археологическом музее Альта-Монтана в Сальте, Аргентина - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Мумия Ла Донцелла в археологическом музее Альта-Монтана в Сальте, Аргентина
"Из испанских хроник мы знаем, что инки выбирали для этого особенных детей — представителей знатных аристократических родов. Специальный жрец занимался их поиском, а затем навсегда забирал из семьи", — писала в работе на эту тему участница экспедиции 1999-го профессор археологии Брэдфордского университета Эмма Браун.
Анализ волос четырех жертв Льюльяйльяко показал, что в последние месяцы жизни они употребляли листья коки и чичу — крепкую рисовую настойку. Причем в больших количествах.
Кроме того, в биологических образцах присутствовали следы аяуаска. Этот настой из листьев южноамериканского винограда яге был неотъемлемой составляющей многих инкских ритуалов. О его широкой распространенности свидетельствуют находки последних лет.
Например, в 2022-м группа исследователей из Стэнфордского университета обнаружила в городе Чавин-де-Уантар большое подземное святилище, сплошь заваленное чашами. А на их стенках — микрочастицы того самого напитка.
© Public domainКарта империи инков в XV-XVI веках
Карта империи инков в XV—XVI веках - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Public domain
Карта империи инков в XV-XVI веках
Но главное — аяуаска вызывал сильнейшие зрительные галлюцинации.
"Выходит, дети Льюльяйльяко знали, что с ними произойдет, за несколько недель до церемонии. Без психотропных препаратов они, скорее всего, не пошли бы на это добровольно", — отмечает археолог Эмма Браун.
Кроме того, при первоначальном обследовании на телах не обнаружили признаков насильственной смерти. Скорее всего, заключает Браун, юных жертв подняли на вершину вулкана в бессознательном состоянии и оставили погибать. На такой высоте под воздействием крепкого алкоголя, психотропных веществ и холода они умерли относительно безболезненно.

Откармливали до смерти

Эмма Браун как в воду глядела. Несколько месяцев назад команда ученых из университетов Европы и США взялась за повторный анализ детских мумий — и вскрылись ужасающие подробности.
CC BY 2.0 / grooverpedro / Children of Llullaillaco in Salta province (Argentina)Мумия Ла-Донцелла, обнаруженная на вершине вулкана
Мумия Ла-Донцелла, обнаруженная на вершине вулкана - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
CC BY 2.0 / grooverpedro / Children of Llullaillaco in Salta province (Argentina)
Мумия Ла-Донцелла, обнаруженная на вершине вулкана
Во-первых, за два года до смерти у детей резко изменился рацион: от картофеля (повседневной пищи) — до мяса и кукурузы (деликатесов, что позволяли себе лишь правители). Вероятно, это совпало с моментом, когда детей выбрали для капакоча.
"Более того, в ряде случаев компьютерная томография показала признаки мегаэзофагуса — аномального растяжения пищевода, будто их кормили насильно, — рассказала одна из соавторов работы Дагмара Соча из Варшавского университета. — У тех же индивидов зафиксировано резкое увеличение подкожно-жировой прослойки".
Во-вторых, внесли ясность в вопрос о характере смерти — на телах все-таки обнаружили следы умерщвления. У трех жертв это еле заметная полоса от удавки. У двух других — один-единственный, но невероятно точный удар тупым предметом в затылок.
CC BY-SA 3.0 / Wowbobwow12 / Young Banisteriopsis caapiБанистериопсис каапи
Банистериопсис каапи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
CC BY-SA 3.0 / Wowbobwow12 / Young Banisteriopsis caapi
Банистериопсис каапи
Так что "относительно мирная кончина" в действительности оказалась зверским убийством.

Насколько далеко можно зайти

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что даже после жертвоприношения детей не оставили в покое. Радиоуглеродное датирование показало, что одежда одного из индивидов изготовлена как минимум на полвека позже. А на самих останках в области лица и суставов есть признаки "реконструкции".
"Существуют исторические источники испанских конкистадоров, указывающие на то, что инки посещали мумии для получения одобрения богов при решении важных вопросов, — рассказала участница исследования Стефани Панцер из Института Людвига-Максимилиана. — Таким образом, мумифицированные тела становились ритуальными "посредниками" и принимали активное участие в жизни империи даже после смерти".
Время от времени, добавила она, мумии ветшали. Чтобы они и дальше исправно выполняли посредническую функцию, их "ремонтировали" и переодевали. Подобные случаи показывают, насколько далеко древние могли зайти в стремлении сохранить нерушимую связь с потусторонним миром.
