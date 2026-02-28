Рейтинг@Mail.ru
Иранский парламентарий допустил перекрытие Тегераном Ормузского пролива - РИА Новости, 28.02.2026
13:15 28.02.2026 (обновлено: 17:05 28.02.2026)
Иранский парламентарий допустил перекрытие Тегераном Ормузского пролива
Иранский парламентарий допустил перекрытие Тегераном Ормузского пролива
Председатель комитета национальной безопасности парламента Ирана Ибрахим Азизи не исключил, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
ормузский пролив
тегеран (город)
иран
военная операция сша и израиля против ирана
2026
Иранский парламентарий допустил перекрытие Тегераном Ормузского пролива

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Председатель комитета национальной безопасности парламента Ирана Ибрахим Азизи не исключил, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив.
"Мы рассматриваем все возможные меры для обороны. Любые действия, направленные на защиту всей нашей территории, являются законными", - сказал Азизи в ответ на вопрос о том, существует ли возможность закрытия Ормузского пролива.
