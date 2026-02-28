Рейтинг@Mail.ru
Орбан предположил, когда в Европе могут объявить войну - РИА Новости, 28.02.2026
17:48 28.02.2026
Орбан предположил, когда в Европе могут объявить войну
Орбан предположил, когда в Европе могут объявить войну
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что между 2026 и 2030 годами в Европе может быть принято решение о войне, но, возможно, ее не произойдет. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
европа
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
2026
в мире, европа, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин
В мире, Европа, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан предположил, когда в Европе могут объявить войну

Орбан: в Европе могут объявить войну между 2026 и 2030 годами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что между 2026 и 2030 годами в Европе может быть принято решение о войне, но, возможно, ее не произойдет.
"Готовится война, но я не говорю, что война неизбежно произойдет. Я вижу, что все происходящее указывает на войну. Совершенно очевидно, что ситуация будет обостряться. И где-то между 2026 и 2030 годами будет принято решение о войне (в Европе -ред.), так или иначе. Намерение уже сформировано, будет принято решение о его осуществлении. Может быть, для нас это закончится благополучно, может быть, плохо. Но это совершенно непредсказуемо", - сказал Орбан, выступая в Эстергоме.
Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
В начале декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Развязать войну". Заявление фон дер Ляйен вызвало переполох в Европе
17 февраля, 20:45
 
В миреЕвропаРоссияВенгрияВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
