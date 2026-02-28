https://ria.ru/20260228/orban-2077479766.html
Орбан предположил, когда в Европе могут объявить войну
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что между 2026 и 2030 годами в Европе может быть принято решение о войне, но, возможно, ее не произойдет. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
европа
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
Орбан предположил, когда в Европе могут объявить войну
