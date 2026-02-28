Рейтинг@Mail.ru
Орбан призвал сформировать новую систему безопасности с участием России - РИА Новости, 28.02.2026
15:59 28.02.2026 (обновлено: 16:10 28.02.2026)
Орбан призвал сформировать новую систему безопасности с участием России
Орбан призвал сформировать новую систему безопасности с участием России
Европе нужна новая система безопасности с участием России и договором об ограничении вооружений вместо рухнувшей старой системы, заявил венгерский премьер...
2026
Орбан призвал сформировать новую систему безопасности с участием России

Орбан: вместо рухнувшей европейской системы безопасности нужна новая с Россией

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 фев - РИА Новости. Европе нужна новая система безопасности с участием России и договором об ограничении вооружений вместо рухнувшей старой системы, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Нам нужна новая европейская система безопасности вместо рухнувшей старой европейской системы безопасности, частью которой являемся все мы, страны Европы, и Россия тоже, и которая существовала бы как баланс сил, обеспечивающий безопасность для всех в долгосрочной перспективе", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Эстергоме.
Частью новой системы безопасности должно быть соглашение об ограничении вооружений, добавил глава правительства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Западная Европа начинает понимать правду о Зеленском, заявил Орбан
