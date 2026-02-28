https://ria.ru/20260228/orban-2077440091.html
Венгрия прорвет нефтяную блокаду Киева, заявил Орбан
Венгрия прорвет нефтяную блокаду Киева, заявил Орбан - РИА Новости, 28.02.2026
Венгрия прорвет нефтяную блокаду Киева, заявил Орбан
Венгрия обязательно прорвет нефтяную блокаду, которую устроила Украина, прекратив транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", заявил венгерский... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:36:00+03:00
2026-02-28T15:36:00+03:00
2026-02-28T15:45:00+03:00
в мире
венгрия
киев
виктор орбан
северный поток
мирный план сша по украине
украина
венгрия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_70:0:1855:1339_1920x0_80_0_0_859dc47794e41f58f18bbd5d4cf18bb8.jpg
Венгрия прорвет нефтяную блокаду Киева, заявил Орбан
Орбан: Венгрия обязательно прорвет нефтяную блокаду Киева