Венгрия прорвет нефтяную блокаду Киева, заявил Орбан - РИА Новости, 28.02.2026
15:36 28.02.2026 (обновлено: 15:45 28.02.2026)
Венгрия прорвет нефтяную блокаду Киева, заявил Орбан
Венгрия прорвет нефтяную блокаду Киева, заявил Орбан
в мире
венгрия
киев
виктор орбан
северный поток
мирный план сша по украине
украина
в мире, венгрия, киев, виктор орбан, северный поток, мирный план сша по украине, украина
В мире, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Северный поток, Мирный план США по Украине, Украина
Венгрия прорвет нефтяную блокаду Киева, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 фев - РИА Новости. Венгрия обязательно прорвет нефтяную блокаду, которую устроила Украина, прекратив транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Сейчас нужно выиграть эту битву... (Владимир - ред.) Зеленский не должен смеяться последним. Зеленский не может шантажировать Венгрию. Венгрия отвергает требования Зеленского, и мы прорвем нефтяную блокаду, это очень твердое, серьезное обязательство", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в венгерском Эстергоме.
Венгерский премьер добавил, что "это будет трудная битва", потому что "украинцы готовы на все", и напомнил, что в 2022 году они взорвали газопровод "Северный поток".
