Орбан пригрозил Украине лишением поставок электроэнергии

БУДАПЕШТ, 28 фев - РИА Новости. Венгрия при необходимости перекроет поставки электроэнергии Украине, но не сейчас, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Словакия и Венгрия вместе обеспечивают 40% украинского импорта электроэнергии. Мы не стали сразу же использовать этот инструмент, потому что по другую сторону границы находятся венгры. Мы используем и его только в самом конце, если потребуется, а не сейчас, в начале", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в Эстергоме.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию. Он уточнил, что государство пока не будет останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.
Украина использовала "Дружбу" для прокачки своей нефти, сообщили СМИ
27 февраля, 21:16