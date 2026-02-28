Орбан заявил, что Венгрия не поддастся шантажу Зеленского

БУДАПЕШТ, 28 фев — РИА Новости. Венгрия не поддастся шантажу Владимира Зеленского, который отказывается восстановить транзит по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

В качестве ответа Словакия прекратила аварийный переток электроэнергии, Венгрия же заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Киеву на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.