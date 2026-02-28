Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что Венгрия не поддастся шантажу Зеленского
14:57 28.02.2026 (обновлено: 15:46 28.02.2026)
Орбан заявил, что Венгрия не поддастся шантажу Зеленского
в мире
венгрия
будапешт
украина
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
венгрия
будапешт
украина
словакия
венгрия, будапешт, украина, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, словакия
В мире, Венгрия, Будапешт, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, Словакия
Орбан заявил, что Венгрия не поддастся шантажу Зеленского

Орбан: Венгрия продолжит требовать от Зеленского возобновить транзит по "Дружбе"

© REUTERS / Bernadett SzaboПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 фев — РИА Новости. Венгрия не поддастся шантажу Владимира Зеленского, который отказывается восстановить транзит по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Нужно выиграть эту битву. <...> Зеленский не должен смеяться последним. Венгрия прорвет нефтяную блокаду, <...> не отступит от требования возобновить поставки по "Дружбе", — написал он в соцсети Х.
Орбан также допустил возможность перекрыть подачу электроэнергии на Украину.
Киевский режим остановил поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
Зеленский не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Будапешт и Братислава обвинили его во лжи: по их данным, технических причин для остановки транзита нет, а цель Украины — вызвать энергокризис в этих странах и через шантаж приблизить прием в ЕС.
В качестве ответа Словакия прекратила аварийный переток электроэнергии, Венгрия же заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Киеву на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
Венгрия, Будапешт, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, Словакия
 
 
