14:51 28.02.2026
Орбан проведет заседание совета обороны из-за обострения на Ближнем Востоке
в мире
иран
венгрия
ближний восток
виктор орбан
иран
венгрия
ближний восток
в мире, иран, венгрия, ближний восток, виктор орбан
В мире, Иран, Венгрия, Ближний Восток, Виктор Орбан
Орбан проведет заседание совета обороны из-за обострения на Ближнем Востоке

Орбан проведет заседание совета обороны Венгрии из-за ситуации в Иране

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
БУДАПЕШТ, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в субботу проведет заседание совета обороны, чтобы оценить риски для энергорынка в связи с обострением на Ближнем Востоке.
"На рассвете я получил первую аналитику израильско-американских авиаударов по Ирану прошлой ночью. Иран - один из крупнейших мировых производителей нефти... И есть также пролив, через который экспортируется не только иранская, но и нефть других арабских стран. Он может быть закрыт или заблокирован из-за войны. Это означает угрозу для нас. Днем, когда я закончу здесь, я поеду на заседание совета обороны, чтобы оценить точный масштаб угрозы. Существует угроза значительных изменений на мировом энергетическом рынке. Мы не знаем, будет ли так, но вероятность более чем серьезная", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в венгерском Эстергоме.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В столице Катара прогремели новые взрывы
В миреИранВенгрияБлижний ВостокВиктор Орбан
 
 
