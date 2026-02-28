https://ria.ru/20260228/orban-2077424693.html
Орбан проведет заседание совета обороны из-за обострения на Ближнем Востоке
Орбан проведет заседание совета обороны из-за обострения на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Орбан проведет заседание совета обороны из-за обострения на Ближнем Востоке
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в субботу проведет заседание совета обороны, чтобы оценить риски для энергорынка в связи с обострением на... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:51:00+03:00
2026-02-28T14:51:00+03:00
2026-02-28T14:51:00+03:00
в мире
иран
венгрия
ближний восток
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20260228/katar-2077419859.html
иран
венгрия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, венгрия, ближний восток, виктор орбан
В мире, Иран, Венгрия, Ближний Восток, Виктор Орбан
Орбан проведет заседание совета обороны из-за обострения на Ближнем Востоке
Орбан проведет заседание совета обороны Венгрии из-за ситуации в Иране