Врач рассказал, как настроить рабочий монитор, чтобы не навредить глазам

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель одного их объединений детских глазных клиник Игорь Азнаурян рассказал, как настроить монитор и разместить рабочее место, чтобы не навредить глазам.

"Безопасно находиться рядом с техникой в течении долгого времени на расстоянии "вытянутой руки": сидя в кресле, положите руку на стол, и расположите монитор в том месте, где заканчиваются ваши пальцы. Конечно, все зависит от роста людей и длины их верхних конечностей, но, как правило, это расстояние варьируется в диапазоне 50-70 сантиметров", - рассказал Азнаурян онлайн-изданию " Лента.ру ".

В беседе с изданием эксперт отметил, что рабочее место необходимо разместить так, чтобы солнечный или искусственный свет не попадал на экран и блики не увеличивали нагрузку на зрение. Кроме того, размер шрифта должен быть комфортным для чтения текста.

"Яркость нужно выставлять так, чтобы она соотносилась с освещением комнаты. В ней светло? Делайте яркость повыше. Когда стемнело, убавляйте. Компьютер не должен быть светящимся в темноте прожектором. Ориентируйтесь на собственные ощущения, вам должно быть комфортно. Контрастность обычно выставляют среднюю. Цветовая температура должна быть разной в течение дня. Мой совет: днем делайте ее холоднее, к вечеру - теплее", - добавил офтальмолог.