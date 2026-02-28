Рейтинг@Mail.ru
12:26 28.02.2026
Врач рассказал, как настроить рабочий монитор, чтобы не навредить глазам
Врач рассказал, как настроить рабочий монитор, чтобы не навредить глазам
Врач рассказал, как настроить рабочий монитор, чтобы не навредить глазам

Офтальмолог Азнаурян рассказал, как правильно разместить монитор

© Fotolia / contrastwerkstattРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Fotolia / contrastwerkstatt
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель одного их объединений детских глазных клиник Игорь Азнаурян рассказал, как настроить монитор и разместить рабочее место, чтобы не навредить глазам.
"Безопасно находиться рядом с техникой в течении долгого времени на расстоянии "вытянутой руки": сидя в кресле, положите руку на стол, и расположите монитор в том месте, где заканчиваются ваши пальцы. Конечно, все зависит от роста людей и длины их верхних конечностей, но, как правило, это расстояние варьируется в диапазоне 50-70 сантиметров", - рассказал Азнаурян онлайн-изданию "Лента.ру".
В беседе с изданием эксперт отметил, что рабочее место необходимо разместить так, чтобы солнечный или искусственный свет не попадал на экран и блики не увеличивали нагрузку на зрение. Кроме того, размер шрифта должен быть комфортным для чтения текста.
"Яркость нужно выставлять так, чтобы она соотносилась с освещением комнаты. В ней светло? Делайте яркость повыше. Когда стемнело, убавляйте. Компьютер не должен быть светящимся в темноте прожектором. Ориентируйтесь на собственные ощущения, вам должно быть комфортно. Контрастность обычно выставляют среднюю. Цветовая температура должна быть разной в течение дня. Мой совет: днем делайте ее холоднее, к вечеру - теплее", - добавил офтальмолог.
Врач также рекомендует правило "20/20/20", которое подразумевает каждые 20 минут работы смотреть вдаль 20 секунд на расстоянии 20 футов (6 метров). Кроме того, врач советует выбирать для восьмичасового рабочего дня большой монитор с диагональю не менее 20 дюймов. При этом экран должен быть с высоким разрешением, так как чем оно выше, тем четче отображается картинка или текст.
Общество
 
 
