В ОДКБ призвали к урегулированию конфликта вокруг Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
20:05 28.02.2026
В ОДКБ призвали к урегулированию конфликта вокруг Ирана
В ОДКБ призвали к урегулированию конфликта вокруг Ирана
2026-02-28T20:05:00+03:00
2026-02-28T20:05:00+03:00
2026
В ОДКБ призвали к урегулированию конфликта вокруг Ирана

Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В ОДКБ убеждены в необходимости скорейшего возвращения сторон конфликта вокруг Ирана к диалогу и урегулировании в соответствии с международным правом и Уставом ООН, сообщил секретариат организации.
"Разделяем оценку ситуации, высказанную генеральным секретарем ООН. Убеждены в необходимости скорейшего возвращения сторон к политическому диалогу и урегулирования конфликта в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН", - говорится в комментарии секретариата ОДКБ в связи с нанесением военно-воздушных ударов США и Израиля по Ирану.
Государственный флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
МИД Ирана: Баку заверил, что не позволит использовать свое небо для ударов
14 июня 2025, 16:16
 
