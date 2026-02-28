https://ria.ru/20260228/odkb-2077507751.html
В ОДКБ призвали к урегулированию конфликта вокруг Ирана
В ОДКБ призвали к урегулированию конфликта вокруг Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
В ОДКБ призвали к урегулированию конфликта вокруг Ирана
В ОДКБ убеждены в необходимости скорейшего возвращения сторон конфликта вокруг Ирана к диалогу и урегулировании в соответствии с международным правом и Уставом... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T20:05:00+03:00
2026-02-28T20:05:00+03:00
2026-02-28T20:05:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
оон
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173699_0:60:3162:1839_1920x0_80_0_0_42490809d0678454ecdb9d6c41ae99c7.jpg
https://ria.ru/20250614/iran-2022825711.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173699_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_abe421ff59fff2b051e379e32485ec8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, оон, одкб
В мире, Иран, США, Израиль, ООН, ОДКБ
В ОДКБ призвали к урегулированию конфликта вокруг Ирана
ОДКБ призвала к диалогу после ударов США по Ирану