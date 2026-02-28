https://ria.ru/20260228/odkb-2077506895.html
В ОДКБ заявили о рисках, связанных с конфликтом вокруг Ирана
В ОДКБ заявили о рисках, связанных с конфликтом вокруг Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
В ОДКБ заявили о рисках, связанных с конфликтом вокруг Ирана
В Организации договора о коллективной безопасности видят значительные риски, связанные с разрастанием конфликта вокруг Ирана, заявил секретариат организации. РИА Новости, 28.02.2026
В ОДКБ заявили о рисках, связанных с конфликтом вокруг Ирана
В ОДКБ заявили о рисках, связанных с разрастанием конфликта вокруг Ирана