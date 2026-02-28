Рейтинг@Mail.ru
В ОДКБ заявили о рисках, связанных с конфликтом вокруг Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/odkb-2077506895.html
В ОДКБ заявили о рисках, связанных с конфликтом вокруг Ирана
В ОДКБ заявили о рисках, связанных с конфликтом вокруг Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
В ОДКБ заявили о рисках, связанных с конфликтом вокруг Ирана
В Организации договора о коллективной безопасности видят значительные риски, связанные с разрастанием конфликта вокруг Ирана, заявил секретариат организации. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T20:03:00+03:00
2026-02-28T20:03:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077392146_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca96bd7554363e8acc3a2ff31a2401e4.jpg
https://ria.ru/20260228/raketa-2077505972.html
https://ria.ru/20260228/izrail-2077498566.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077392146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b341e3e4b4020af80d6c1e727e3eee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, одкб
В мире, Иран, США, Израиль, ОДКБ
В ОДКБ заявили о рисках, связанных с конфликтом вокруг Ирана

В ОДКБ заявили о рисках, связанных с разрастанием конфликта вокруг Ирана

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Организации договора о коллективной безопасности видят значительные риски, связанные с разрастанием конфликта вокруг Ирана, заявил секретариат организации.
"Видим значительные риски, связанные с разрастанием конфликта", - говорится в комментарии секретариата ОДКБ в связи с нанесением военно-воздушных ударов США и Израиля по Ирану.
Полет ракеты над Дубаем - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Очевидец снял кадры полета ракеты над Дубаем
Вчера, 20:00
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
США и Израиль не смогли парализовать Иран, считает ливанский эксперт
Вчера, 19:30
 
В миреИранСШАИзраильОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала