Очевидцы опровергли сообщения об эвакуации "Бурдж-Халифа"
13:26 28.02.2026
Очевидцы опровергли сообщения об эвакуации "Бурдж-Халифа"
Очевидцы опровергли сообщения об эвакуации "Бурдж-Халифа"
Очевидцы сообщили РИА Новости, что сообщения об эвакуации высочайшего здания в мире "Бурдж-Халифа" в Дубае на фоне ударов Израиля и США по Ирану и ответных...
в мире, дубай, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Очевидцы опровергли сообщения об эвакуации "Бурдж-Халифа"

Очевидцы опровергли сообщения об эвакуации "Бурдж-Халифа" в Дубае

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНебоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Очевидцы сообщили РИА Новости, что сообщения об эвакуации высочайшего здания в мире "Бурдж-Халифа" в Дубае на фоне ударов Израиля и США по Ирану и ответных действий Тегерана не соответствуют действительности.
"Я рядом с "Бурдж-Халифа". Я абсолютно ничего не слышал о выводе людей", - сказал собеседник агентства.
Здание высотой 828 метров является самым высоким в мире.
