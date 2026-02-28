Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар

Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар

© REUTERS / Mohammed Salem Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар

Очевидец рассказал об обстановке в Дохе

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обстановка в столице Катара спокойная, несмотря на то что было слышно 5-10 взрывов, люди спокойно гуляют, глядя на небо, рассказал РИА Новости очевидец по имени Дмитрий.

"Обстановка спокойная, люди гуляют, но периодически смотрят в небо, потому что слышат бомбы", - рассказал РИА Новости Дмитрий.

По его словам, он находится в туристическом районе Мешереб (Msherib) в Дохе . По его мнению, люди реагируют так спокойно, потому что взрывы раздаются далеко.

"Взрывов было около пяти-десяти", - добавил Дмитрий.

Местные жители и туристы получили на свои телефоны предупреждения о ракетной опасности.

"Просто сказали сидеть дома и не выезжать далеко за город", - объяснил очевидец.