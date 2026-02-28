Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал об обстановке в Дохе
16:04 28.02.2026 (обновлено: 16:20 28.02.2026)
Очевидец рассказал об обстановке в Дохе
Обстановка в столице Катара спокойная, несмотря на то что было слышно 5-10 взрывов, люди спокойно гуляют, глядя на небо, рассказал РИА Новости очевидец по имени РИА Новости, 28.02.2026
в мире, сша, иран, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар
© REUTERS / Mohammed Salem
Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обстановка в столице Катара спокойная, несмотря на то что было слышно 5-10 взрывов, люди спокойно гуляют, глядя на небо, рассказал РИА Новости очевидец по имени Дмитрий.
"Обстановка спокойная, люди гуляют, но периодически смотрят в небо, потому что слышат бомбы", - рассказал РИА Новости Дмитрий.
По его словам, он находится в туристическом районе Мешереб (Msherib) в Дохе. По его мнению, люди реагируют так спокойно, потому что взрывы раздаются далеко.
"Взрывов было около пяти-десяти", - добавил Дмитрий.
Местные жители и туристы получили на свои телефоны предупреждения о ракетной опасности.
"Просто сказали сидеть дома и не выезжать далеко за город", - объяснил очевидец.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
