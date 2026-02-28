В Смоленске обвиняемого в похищении девочки отправили под арест

СМОЛЕНСК, 28 фев – РИА Новости. Заднепровский районный суд Смоленска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля обвиняемому в похищении девятилетней девочки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В субботу Заднепровский районный суд Смоленска рассматривает ходатайство следствия о заключении под стражу двоих обвиняемых в похищении девятилетней девочки.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу… до 25 апреля", - сказала судья.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, с ним работают следователи, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и сожительницу мужчины. Оба они обвиняются по статье о похищении несовершеннолетнего.
Появились новые подробности о похищении девочки в Смоленске
27 февраля, 15:55