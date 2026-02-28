https://ria.ru/20260228/obstanovka-2077542437.html
Блогер из Узбекистана сообщил о спокойной обстановке в Дубае
Блогер из Узбекистана сообщил о спокойной обстановке в Дубае - РИА Новости, 28.02.2026
Блогер из Узбекистана сообщил о спокойной обстановке в Дубае
Обстановка в Дубае в настоящее время спокойная, местное население получило оповещение от властей, что ситуация находится под контролем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2026
ТАШКЕНТ, 28 фев - РИА Новости. Обстановка в Дубае в настоящее время спокойная, местное население получило оповещение от властей, что ситуация находится под контролем, сообщил РИА Новости популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман, который сейчас находится в этом городе.
"В городе все спокойно. Мы уже тоже успокоились и будем продолжать работу и ждать "открытия неба", - сказал Альтман, оценивая ситуацию в городе на 21.00 мск.
По его данным, местное население получило оповещение от властей, что ситуация находится под контролем.
Альтман приехал в субботу в Дубай
, чтобы снять очередной сюжет для своего YouTube-проекта Alter Ego.
Ранее он написал в своем Telegram-канале, что во время обстрела Дубая недалеко от него упал иранский дрон.
"Все вскочили и заметались. Потом быстро спустились в подземную парковку и стали разъезжаться", - прокомментировал агентству этот эпизод Альтман.
Кирилл Альтман — 37-летний узбекский журналист, блогер и общественный деятель. Является автором YouTube-проекта, где он берет интервью у известных в Узбекистане
и за его пределами политиков, бизнесменов, общественных деятелей и экспертов.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты. Из-за инцидента начался пожар, охвативший, в том числе, пятизвездочный отель Fairmont The Palm.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. В том числе серия взрывов прогремела в Дубае.