Блогер из Узбекистана сообщил о спокойной обстановке в Дубае

ТАШКЕНТ, 28 фев - РИА Новости. Обстановка в Дубае в настоящее время спокойная, местное население получило оповещение от властей, что ситуация находится под контролем, сообщил РИА Новости популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман, который сейчас находится в этом городе.

"В городе все спокойно. Мы уже тоже успокоились и будем продолжать работу и ждать "открытия неба", - сказал Альтман, оценивая ситуацию в городе на 21.00 мск.

По его данным, местное население получило оповещение от властей, что ситуация находится под контролем.

Альтман приехал в субботу в Дубай , чтобы снять очередной сюжет для своего YouTube-проекта Alter Ego.

Ранее он написал в своем Telegram-канале, что во время обстрела Дубая недалеко от него упал иранский дрон.

"Все вскочили и заметались. Потом быстро спустились в подземную парковку и стали разъезжаться", - прокомментировал агентству этот эпизод Альтман.

Кирилл Альтман — 37-летний узбекский журналист, блогер и общественный деятель. Является автором YouTube-проекта, где он берет интервью у известных в Узбекистане и за его пределами политиков, бизнесменов, общественных деятелей и экспертов.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты. Из-за инцидента начался пожар, охвативший, в том числе, пятизвездочный отель Fairmont The Palm.