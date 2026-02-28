В США оценили обстановку вокруг Белого дома

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Обстановка вокруг Белого дома остается спокойной на фоне американских ударов по Ирану, передает корреспондент РИА Новости.
При этом территория вокруг официальной резиденции президента США на данный момент огорожена, а подъезды заблокированы.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.