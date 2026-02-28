Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ успешно отразили третью за день волну иранских ракет - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/oae-2077493868.html
ОАЭ успешно отразили третью за день волну иранских ракет
ОАЭ успешно отразили третью за день волну иранских ракет - РИА Новости, 28.02.2026
ОАЭ успешно отразили третью за день волну иранских ракет
Системы ПВО ОЭА успешно отразили третью за день волну иранских ракет и беспилотников, серьезных повреждений не зафиксировано, заявили в эмиратском оборонном... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T19:07:00+03:00
2026-02-28T19:07:00+03:00
в мире
оаэ
абу-даби
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077491165_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd42bfbd204b5d8097c9f62e378db4aa.jpg
https://ria.ru/20260228/ssha-2077492364.html
оаэ
абу-даби
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077491165_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_5f3f1e8c3b1d1a05cbdf295515b4c955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, абу-даби, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Абу-Даби, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
ОАЭ успешно отразили третью за день волну иранских ракет

ОАЭ успешно отразили третью за день волну иранских ракет и беспилотников

© AP Photo / Fatima ShbairРакета в небе над Дубаем, ОАЭ
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Системы ПВО ОЭА успешно отразили третью за день волну иранских ракет и беспилотников, серьезных повреждений не зафиксировано, заявили в эмиратском оборонном ведомстве.
"Системы ПВО ОАЭ успешно перехватили новую волну иранских ракет и БПЛА. Цели были перехвачены с высокой эффективностью, серьезных повреждений не зафиксировано", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате перехвата воздушных целей осколки упали в разных районах Абу-Даби и Дубая.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран нанес удары по 14 базам США
Вчера, 19:02
 
В миреОАЭАбу-ДабиДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала