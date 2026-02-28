https://ria.ru/20260228/oae-2077493868.html
ОАЭ успешно отразили третью за день волну иранских ракет
ОАЭ успешно отразили третью за день волну иранских ракет - РИА Новости, 28.02.2026
ОАЭ успешно отразили третью за день волну иранских ракет
Системы ПВО ОЭА успешно отразили третью за день волну иранских ракет и беспилотников, серьезных повреждений не зафиксировано, заявили в эмиратском оборонном... РИА Новости, 28.02.2026
ОАЭ успешно отразили третью за день волну иранских ракет
ОАЭ успешно отразили третью за день волну иранских ракет и беспилотников