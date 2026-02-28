Туроператор рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ

ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. В Объединенных Арабских Эмиратах могут оставаться до 100 тысяч российских туристов, такую оценку озвучил РИА Новости глава одного из крупнейших туроператоров на рынке въездного туризма ОАЭ Al Khalidiah Tourism Сирак Мурадян.

"Ситуация стабильная. Но в связи с тем, что воздушное пространство Объединённых Арабских Эмиратов закрыто, конечно, здесь остались туристы. У нашей компании их примерно 5 тысяч. А в целом, возможно, их число достигает 100 тысяч", - отметил он.

"Мы заберем из аэропортов туристов, которые по-прежнему там. А для тех, кто находится в отелях, мы уже попросили отельеров продлить их проживание на одни сутки. Примерно 3-4 тысячи наших российских туристов находятся в аэропортах. Но с каждым часом это количество уменьшается, потому что и авиакомпании и другие туроператоры будут помогать своим туристам", - заключил Мурадян.