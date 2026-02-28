https://ria.ru/20260228/oae-2077466901.html
Туроператор рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ
Туроператор рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ - РИА Новости, 28.02.2026
Туроператор рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ
В Объединенных Арабских Эмиратах могут оставаться до 100 тысяч российских туристов, такую оценку озвучил РИА Новости глава одного из крупнейших туроператоров на РИА Новости, 28.02.2026
оаэ
сша
иран
Туроператор рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ
Al Khalidiah Tourism: в ОАЭ могут остаться до 100 тысяч российских туристов
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. В Объединенных Арабских Эмиратах могут оставаться до 100 тысяч российских туристов, такую оценку озвучил РИА Новости глава одного из крупнейших туроператоров на рынке въездного туризма ОАЭ Al Khalidiah Tourism Сирак Мурадян.
"Ситуация стабильная. Но в связи с тем, что воздушное пространство Объединённых Арабских Эмиратов закрыто, конечно, здесь остались туристы. У нашей компании их примерно 5 тысяч. А в целом, возможно, их число достигает 100 тысяч", - отметил он.
По словам Мурадяна, есть туристы, которые сами продлевают свое пребывание в ОАЭ
, компания же возьмет на себя расходы по проживанию для тех туристов, у которых нет возможности это сделать.
"Мы заберем из аэропортов туристов, которые по-прежнему там. А для тех, кто находится в отелях, мы уже попросили отельеров продлить их проживание на одни сутки. Примерно 3-4 тысячи наших российских туристов находятся в аэропортах. Но с каждым часом это количество уменьшается, потому что и авиакомпании и другие туроператоры будут помогать своим туристам", - заключил Мурадян.
Как сообщала ранее в субботу Ассоциация туроператоров (АТОР
), в ОАЭ, по предварительным данным, могут находиться около 50 тысяч российских туристов. А глава ассоциации Майя Ломидзе
отмечала, что отдых россиян в странах Ближнего Востока
пока проходит штатно.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном на этой неделе в Женеве
при посредничестве Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.