Рейтинг@Mail.ru
Туроператор рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:07 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/oae-2077466901.html
Туроператор рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ
Туроператор рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ - РИА Новости, 28.02.2026
Туроператор рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ
В Объединенных Арабских Эмиратах могут оставаться до 100 тысяч российских туристов, такую оценку озвучил РИА Новости глава одного из крупнейших туроператоров на РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:07:00+03:00
2026-02-28T17:07:00+03:00
туризм
оаэ
сша
иран
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_0:160:3101:1904_1920x0_80_0_0_2867936a79ad4830d03119a0b0c8fd15.jpg
https://ria.ru/20260228/turist-2077441589.html
https://ria.ru/20260228/khayfa-2077466741.html
https://ria.ru/20260102/oae-2066027772.html
оаэ
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7c072baa38886a94626e3c44b2ac8a75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, сша, иран, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, ОАЭ, США, Иран, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
Туроператор рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ

Al Khalidiah Tourism: в ОАЭ могут остаться до 100 тысяч российских туристов

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. В Объединенных Арабских Эмиратах могут оставаться до 100 тысяч российских туристов, такую оценку озвучил РИА Новости глава одного из крупнейших туроператоров на рынке въездного туризма ОАЭ Al Khalidiah Tourism Сирак Мурадян.
"Ситуация стабильная. Но в связи с тем, что воздушное пространство Объединённых Арабских Эмиратов закрыто, конечно, здесь остались туристы. У нашей компании их примерно 5 тысяч. А в целом, возможно, их число достигает 100 тысяч", - отметил он.
Работа ПВО в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Российский турист рассказал, что не может вылететь из Абу-Даби
Вчера, 15:43
По словам Мурадяна, есть туристы, которые сами продлевают свое пребывание в ОАЭ, компания же возьмет на себя расходы по проживанию для тех туристов, у которых нет возможности это сделать.
"Мы заберем из аэропортов туристов, которые по-прежнему там. А для тех, кто находится в отелях, мы уже попросили отельеров продлить их проживание на одни сутки. Примерно 3-4 тысячи наших российских туристов находятся в аэропортах. Но с каждым часом это количество уменьшается, потому что и авиакомпании и другие туроператоры будут помогать своим туристам", - заключил Мурадян.
Как сообщала ранее в субботу Ассоциация туроператоров (АТОР), в ОАЭ, по предварительным данным, могут находиться около 50 тысяч российских туристов. А глава ассоциации Майя Ломидзе отмечала, что отдых россиян в странах Ближнего Востока пока проходит штатно.
Люди заходят в убежище в Хайфе, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Жители Хайфы сидят в убежищах из-за ракетных атак Ирана
Вчера, 17:07
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Дубай - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Генконсул рассказал о россиянах, постоянно проживающих в ОАЭ
2 января, 09:09
 
ТуризмОАЭСШАИранМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала