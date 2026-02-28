Рейтинг@Mail.ru
В соцсетях разлетаются кадры с улиц в ОАЭ - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 28.02.2026 (обновлено: 23:58 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/oae-2077447710.html
В соцсетях разлетаются кадры с улиц в ОАЭ
В соцсетях разлетаются кадры с улиц в ОАЭ - РИА Новости, 28.02.2026
В соцсетях разлетаются кадры с улиц в ОАЭ
В социальных сетях набирают просмотры видео, где люди пытаются покинуть улицы на фоне ударов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:04:00+03:00
2026-02-28T23:58:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077443389_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ebc526cad0c528412aa493d8a46c91c.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077411711.html
https://ria.ru/20260228/dubay-2077437749.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077399742.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия ударов в Дубае
Последствия ударов в Дубае
2026-02-28T16:04
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077443389_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80a6638141be0f2d2b8821aa1760e9c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана

В соцсетях разлетаются кадры с улиц в ОАЭ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 28 фев — РИА Новости. В социальных сетях набирают просмотры видео, где люди пытаются покинуть улицы на фоне ударов, передает корреспондент РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, как люди в спешке убегают.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
Кроме того, в соцсетях разлетаются кадры, где виден перехват ракет над популярным у российских туристов районом Marina Bay в центре Дубая, а также над Кувейтом и Бахрейном.
По меньшей мере один человек погиб в Абу-Даби в результате падения на жилой дом обломков сбитой ракеты из Ирана, сообщило ранее госагентство ОАЭ.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Туристка из Волгограда рассказала, что не может вернуться из Дубая
Вчера, 15:28
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость". К чему приведет операция США в Иране
Вчера, 13:07
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала