В соцсетях разлетаются кадры с улиц в ОАЭ
В соцсетях разлетаются кадры с улиц в ОАЭ
В соцсетях разлетаются кадры с улиц в ОАЭ
В социальных сетях набирают просмотры видео, где люди пытаются покинуть улицы на фоне ударов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:04:00+03:00
2026-02-28T16:04:00+03:00
2026-02-28T23:58:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
2026
Новости
Последствия ударов в Дубае
Последствия ударов в Дубае
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана