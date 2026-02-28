https://ria.ru/20260228/oae-2077406942.html
В ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов, сообщили в АТОР
В ОАЭ, по предварительным данным, сейчас могут находиться около 50 тысяч российских туристов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). РИА Новости, 28.02.2026
