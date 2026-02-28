Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов, сообщили в АТОР - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 28.02.2026 (обновлено: 13:57 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/oae-2077406942.html
В ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов, сообщили в АТОР
В ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов, сообщили в АТОР - РИА Новости, 28.02.2026
В ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов, сообщили в АТОР
В ОАЭ, по предварительным данным, сейчас могут находиться около 50 тысяч российских туристов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:33:00+03:00
2026-02-28T13:57:00+03:00
оаэ
израиль
сша
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_cb54cb54ffb180afb057b419465d8e82.jpg
https://ria.ru/20250617/izrail-2023207812.html
оаэ
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_0a98c9d29a2ca4072d5cb91a8a06b8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, израиль, сша, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, Израиль, США, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана
В ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов, сообщили в АТОР

АТОР: в ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В ОАЭ, по предварительным данным, сейчас могут находиться около 50 тысяч российских туристов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
В субботу Израиль и США начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Росавиация ранее в субботу сообщило, что на этом фоне авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование.
"По предварительной информации АТОР, сейчас в регионе находятся десятки тысяч российских туристов. В ОАЭ - около 50 тысяч человек (включая самостоятельных, организованных туристов и застрявших транзитных пассажиров)", — сказали в АТОР.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Российские туристы на границе Израиля и Иордании - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Наконец-то нет взрывов и сирен по ночам": россияне эвакуируются из Израиля
17 июня 2025, 08:00
 
ОАЭИзраильСШААссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала