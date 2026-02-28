https://ria.ru/20260228/oae-2077400332.html
В ОАЭ перехватили несколько иранских ракет
В ОАЭ перехвачены несколько иранских ракет, сообщает государственное информационное агентство WAM. РИА Новости, 28.02.2026
WAM: ПВО ОАЭ перехватили несколько иранских баллистических ракет