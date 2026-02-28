Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ перехватили несколько иранских ракет
13:08 28.02.2026 (обновлено: 14:00 28.02.2026)
В ОАЭ перехватили несколько иранских ракет
В ОАЭ перехватили несколько иранских ракет
2026-02-28T13:08:00+03:00
2026-02-28T14:00:00+03:00
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
оаэ
в мире, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В ОАЭ перехватили несколько иранских ракет

ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. В ОАЭ перехвачены несколько иранских ракет, сообщает государственное информационное агентство WAM.
"Министерство обороны объявило, что сегодня Объединенные Арабские Эмираты подверглись вопиющей атаке иранских баллистических ракет, с которой ПВО ОАЭ справились с высокой эффективностью, и успешно перехватили ряд ракет", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
