Глава МИД Норвегии прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
13:45 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/norvegiya-2077409024.html
Глава МИД Норвегии прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД Норвегии прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Глава МИД Норвегии прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде выразил обеспокоенность началом "новой масштабной войны" на Ближнем Востоке на фоне ударов Израиля и США по Ирану. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:45:00+03:00
2026-02-28T13:45:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
эспен барт эйде
сша
иран
ближний восток
в мире, сша, иран, ближний восток, эспен барт эйде
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Эспен Барт Эйде
Глава МИД Норвегии прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД Норвегии Эйде обеспокоен началом новой войны на Ближнем Востоке

© Getty Images / SOPA Images/Marek Antoni IwanczukЭспен Барт Эйде
Эспен Барт Эйде - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Getty Images / SOPA Images/Marek Antoni Iwanczuk
Эспен Барт Эйде. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде выразил обеспокоенность началом "новой масштабной войны" на Ближнем Востоке на фоне ударов Израиля и США по Ирану.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
«
"Я глубоко обеспокоен тем, что теперь мы получили новую масштабную войну на Ближнем Востоке... Крайне важно помешать Ирану получить возможность для разработки ядерного оружия", - заявил Эйде в интервью норвежской телерадиокомпании NRK, призвав стороны проявить сдержанность и не отказываться от возможности найти дипломатическое решение конфликта.
Он также выразил сожаление, что переговоры между США и Ираном не привели к дипломатическому урегулированию.
NYT назвала причину атаки Израиля на Иран
22 июня 2025, 05:44
22 июня 2025, 05:44
 
В миреСШАИранБлижний ВостокЭспен Барт Эйде
 
 
