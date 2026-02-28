Глава МИД Норвегии прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

«

"Я глубоко обеспокоен тем, что теперь мы получили новую масштабную войну на Ближнем Востоке... Крайне важно помешать Ирану получить возможность для разработки ядерного оружия", - заявил Эйде в интервью норвежской телерадиокомпании NRK, призвав стороны проявить сдержанность и не отказываться от возможности найти дипломатическое решение конфликта.