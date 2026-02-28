Глава МИД Норвегии прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде выразил обеспокоенность началом "новой масштабной войны" на Ближнем Востоке на фоне ударов Израиля и США по Ирану.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
"Я глубоко обеспокоен тем, что теперь мы получили новую масштабную войну на Ближнем Востоке... Крайне важно помешать Ирану получить возможность для разработки ядерного оружия", - заявил Эйде в интервью норвежской телерадиокомпании NRK, призвав стороны проявить сдержанность и не отказываться от возможности найти дипломатическое решение конфликта.
Он также выразил сожаление, что переговоры между США и Ираном не привели к дипломатическому урегулированию.
