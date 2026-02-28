https://ria.ru/20260228/netanyakhu-2077368001.html
Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва"
Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва" - РИА Новости, 28.02.2026
Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение назвать операцию против Ирана "Рык льва", сообщила гостелерадиокомпания Kan. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:00:00+03:00
2026-02-28T11:00:00+03:00
2026-02-28T11:00:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
израиль
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077367305.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, в мире, иран, израиль, биньямин нетаньяху
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва"
Нетаньяху принял решение назвать операцию против Ирана "Рык льва"