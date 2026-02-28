Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва" - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/netanyakhu-2077368001.html
Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва"
Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва" - РИА Новости, 28.02.2026
Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение назвать операцию против Ирана "Рык льва", сообщила гостелерадиокомпания Kan. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:00:00+03:00
2026-02-28T11:00:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
израиль
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077367305.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, в мире, иран, израиль, биньямин нетаньяху
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва"

Нетаньяху принял решение назвать операцию против Ирана "Рык льва"

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение назвать операцию против Ирана "Рык льва", сообщила гостелерадиокомпания Kan.
«
"Нетаньяху принял решение назвать операцию в Иране "Рык льва", - сообщила новостная служба государственного вещателя.
Ранее сообщалось, что операция против Ирана получила название "Щит Иегуды".
Ранее министерство обороны Израиля сообщило о нанесении "превентивного" удара по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение и закрыто воздушное пространство.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трамп обвинил Иран в попытке восстановить ядерную программу
Вчера, 10:57
 
Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреИранИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала