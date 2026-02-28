ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев – РИА Новости. Гражданам Израиля в ближайшие дни понадобятся выдержка и сила духа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении в связи с началом военных действий между Израилем и Ираном.
Нетаньяху призвал граждан Израиля проявить выдержку и силу духа
Нетаньяху призвал граждан Израиля проявить выдержку и силу духа - РИА Новости, 28.02.2026
Нетаньяху призвал граждан Израиля проявить выдержку и силу духа
Гражданам Израиля в ближайшие дни понадобятся выдержка и сила духа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении в связи с началом... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
израиль
иран
биньямин нетаньяху
мирный план сша по украине
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
Нетаньяху призвал граждан Израиля проявить выдержку и силу духа
Нетаньяху: гражданам Израиля в ближайшие дни потребуется выдержка и сила духа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
В миреИзраильИранБиньямин НетаньяхуМирный план США по УкраинеВоенная операция США и Израиля против Ирана