В соцсетях появились некрологи пропавших под Сумами бойцов ВСУ
В соцсетях появились некрологи пропавших под Сумами бойцов ВСУ - РИА Новости, 28.02.2026
В соцсетях появились некрологи пропавших под Сумами бойцов ВСУ
Некрологи пропавшей в январе под Сумами 5-й роты 158-й бригады ВСУ массово всплывают в социальных сетях, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
сумы
сумская область
вооруженные силы украины
сумы
сумская область
В соцсетях появились некрологи пропавших под Сумами бойцов ВСУ
Некрологи пропавших под Сумами солдат ВСУ массово всплывают в соцсетях