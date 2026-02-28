Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев предрек рост цен на нефть выше ста долларов за баррель - РИА Новости, 28.02.2026
22:21 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/neft-2077534655.html
Дмитриев предрек рост цен на нефть выше ста долларов за баррель
Дмитриев предрек рост цен на нефть выше ста долларов за баррель - РИА Новости, 28.02.2026
Дмитриев предрек рост цен на нефть выше ста долларов за баррель
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что цена на нефть в... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:21:00+03:00
2026-02-28T22:21:00+03:00
экономика
сша
россия
израиль
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
brent
сша
россия
израиль
экономика, сша, россия, израиль, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, brent
Экономика, США, Россия, Израиль, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Brent
Дмитриев предрек рост цен на нефть выше ста долларов за баррель

Дмитриев считает, что цены на нефть скоро превысят сто долларов за баррель

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что цена на нефть в скором времени превысит 100 долларов за баррель.
"Сто плюс долларов за баррель в скором времени", - написал Дмитриев в соцсети X.
Такой прогноз он дал на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и его ответных ракетных ударов по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Торги нефтью на мировых биржевых площадках сейчас закрыты, возобновятся в ночь на понедельник по московскому времени. По итогам пятницы нефть марки Brent стоила 72,87 доллара за баррель.
ЭкономикаСШАРоссияИзраильКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийBrent
 
 
