17:27 28.02.2026
Захарова прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке
в мире, сша, иран, россия, мария захарова, нато
В мире, США, Иран, Россия, Мария Захарова, НАТО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне эскалации на Ближнем Востоке предложила представить, что было бы в случае размещения на Азовском море военной базы НАТО.
"А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база", - написала она в своем Telegram-канале.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
