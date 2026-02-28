МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости призвал НАТО вернуться к границам 1997 года.

Политик добавил, что альянсу нет причин продолжать расширяться, он должен уважать историческое соглашение не расширяться "ни на дюйм в восточном направлении".