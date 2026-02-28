Рейтинг@Mail.ru
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года
07:50 28.02.2026
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года - РИА Новости, 28.02.2026
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости призвал НАТО вернуться к границам 1997 года.
в мире, россия, финляндия, нато
В мире, Россия, Финляндия, НАТО
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года

Политик Мема призвал НАТО вернуться к границам 1997 года

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости призвал НАТО вернуться к границам 1997 года.
"Для достижения реального мира с Россией НАТО необходимо вернуться к своим границам 1997 года, и, таким образом, Россия больше не будет воспринимать это как угрозу своей национальной безопасности", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что альянсу нет причин продолжать расширяться, он должен уважать историческое соглашение не расширяться "ни на дюйм в восточном направлении".
Мема отметил, что угрозы Финляндии со стороны России никогда не исходило, даже после вступления Финляндии в НАТО.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Посол назвал военную инфраструктуру НАТО в Арктике угрозой для России
