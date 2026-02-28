https://ria.ru/20260228/nato-2077338683.html
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости призвал НАТО вернуться к границам 1997 года. РИА Новости, 28.02.2026
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года
Политик Мема призвал НАТО вернуться к границам 1997 года