Глава минздрава США пообещал бороться с насекомыми на фермах дронами
Глава минздрава США пообещал бороться с насекомыми на фермах дронами
Глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший предсказал, что в будущем на американских фермах будут использовать дроны для борьбы с вредными насекомыми. РИА Новости, 28.02.2026
сша
Глава минздрава США пообещал бороться с насекомыми на фермах дронами
