Наемник из Израиля угрожал расстрелом пользователю X - РИА Новости, 28.02.2026
10:57 28.02.2026
Наемник из Израиля угрожал расстрелом пользователю X
Наемник из Израиля угрожал расстрелом пользователю X

Израильский наемник Йегуда в 2023 году угрожал расстрелом пользователю X

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Гражданин Израиля и подданный Великобритании Арье Бен-Йегуда, заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима за наемничество на Украине, в 2023 году угрожал расстрелом пользователю X, выяснило РИА Новости, изучив соцсети Йегуды.
Во вторник Верховный суд ДНР заочно приговорил Йегуду к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Он объявлен в международный розыск.
Статуя богини правосудия
Еще одному британскому наемнику, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор
10 июля 2025, 17:26
В декабре 2023 года Йегуда опубликовал на странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) скриншот своего поста в X, где написал о своем желании расстрелять некоего пользователя. При этом в посте отмечены четыре человека, поэтому неясно, к кому он обращается.
"Я бы поставил его к стене заброшенного грязного туалета, выстрелил ему в живот и оставил истекать кровью в грязи", - говорится в посте.
В августе 2024 года он разместил в соцсети X видео, где боевик ВСУ расстреливает безоружного человека, спрятавшегося в уличном туалете во дворе рядом с частным домом. Где сделана запись, неизвестно. За кадром в момент расстрела безоружного слышны украинские националистические лозунги. Аналогичное видео размещено на платформе Reddit в 2023 году. Неизвестно, снято ли видео Йегудой, однако примечательно то, что на Reddit запись размещена с водяным знаком одного из украинских Telegram-каналов, а на странице Йегуды водяного знака нет. Это может означать, что у наемника имелся оригинал съемки.
Суд
Заочно приговоренного наемника с Мальты внесли в перечень террористов
25 февраля, 18:10
На данный момент Йегуда активно ведет как страницы в Facebook так и в X, где часто пишет о своей поддержке Украины и Израиля, выступает с антироссийских позиций, осуждает ООН и президента США Дональда Трампа. Ранее он часто размещал свои фотографии в военной форме и с оружием и заявлял, что получил четыре ранения в ходе боев на Украине. С 2024 года фотографии в военной форме он размещать перестал.
В материалах суда установлено, что в марте 2022 года Бен-Йегуда через погранпункт Польши прибыл на Украину, где на тренировочных базах прошел военную подготовку. После этого до лета 2024 года в составе Интернационального легиона и батальона "Арей" 129-й отдельной бригады сил теробороны ВСУ наемник принимал участие в боях на территории ДНР против российских военнослужащих. За это он получил вознаграждение в общей сумме более 2,2 миллиона рублей.
Статуя Фемиды
В ДНР будут заочно судить наемника из Грузии, три года воевавшего за ВСУ
25 февраля, 16:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
