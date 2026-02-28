ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Гражданин Израиля и подданный Великобритании Арье Бен-Йегуда, заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима за наемничество на Украине, в 2023 году угрожал расстрелом пользователю X, выяснило РИА Новости, изучив соцсети Йегуды.

"Я бы поставил его к стене заброшенного грязного туалета, выстрелил ему в живот и оставил истекать кровью в грязи", - говорится в посте.