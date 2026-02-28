Наемник из Израиля угрожал расстрелом пользователю X

ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Гражданин Израиля и подданный Великобритании Арье Бен-Йегуда, заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима за наемничество на Украине, в 2023 году угрожал расстрелом пользователю X, выяснило РИА Новости, изучив соцсети Йегуды.
В декабре 2023 года Йегуда опубликовал на странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) скриншот своего поста в X, где написал о своем желании расстрелять некоего пользователя. При этом в посте отмечены четыре человека, поэтому неясно, к кому он обращается.
"Я бы поставил его к стене заброшенного грязного туалета, выстрелил ему в живот и оставил истекать кровью в грязи", - говорится в посте.
В августе 2024 года он разместил в соцсети X видео, где боевик ВСУ расстреливает безоружного человека, спрятавшегося в уличном туалете во дворе рядом с частным домом. Где сделана запись, неизвестно. За кадром в момент расстрела безоружного слышны украинские националистические лозунги. Аналогичное видео размещено на платформе Reddit в 2023 году. Неизвестно, снято ли видео Йегудой, однако примечательно то, что на Reddit запись размещена с водяным знаком одного из украинских Telegram-каналов, а на странице Йегуды водяного знака нет. Это может означать, что у наемника имелся оригинал съемки.
На данный момент Йегуда активно ведет как страницы в Facebook так и в X, где часто пишет о своей поддержке Украины и Израиля, выступает с антироссийских позиций, осуждает ООН и президента США Дональда Трампа. Ранее он часто размещал свои фотографии в военной форме и с оружием и заявлял, что получил четыре ранения в ходе боев на Украине. С 2024 года фотографии в военной форме он размещать перестал.
В материалах суда установлено, что в марте 2022 года Бен-Йегуда через погранпункт Польши прибыл на Украину, где на тренировочных базах прошел военную подготовку. После этого до лета 2024 года в составе Интернационального легиона и батальона "Арей" 129-й отдельной бригады сил теробороны ВСУ наемник принимал участие в боях на территории ДНР против российских военнослужащих. За это он получил вознаграждение в общей сумме более 2,2 миллиона рублей.