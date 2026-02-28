Еврейский конгресс Украины наградил разыскиваемого в России наемника ВСУ

Шестого сентября 2023 года Йегуда выложил в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) пост с фотографией награды Всеукраинского еврейского конгресса.

Награда представляет собой медаль с шестиконечной звездой. К ней прилагается книжка-удостоверение. В удостоверении сказано: "Награжден отличием "Всеукраинского еврейского конгресса". При этом не уточняется, за что именно выдана награда. Дата присуждения - 10 мая 2023 года, указан также номер приказа о награждении - 109/19 и номер медали - 74. Отмечается имя награждаемого и есть подпись наемника.