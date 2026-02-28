Рейтинг@Mail.ru
Еврейский конгресс Украины наградил разыскиваемого в России наемника ВСУ - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/naemnik-2077326635.html
Еврейский конгресс Украины наградил разыскиваемого в России наемника ВСУ
Еврейский конгресс Украины наградил разыскиваемого в России наемника ВСУ - РИА Новости, 28.02.2026
Еврейский конгресс Украины наградил разыскиваемого в России наемника ВСУ
Всеукраинский еврейский конгресс в 2023 году наградил наемника ВСУ, гражданина Израиля и Великобритании Арье Бен-Йегуду, заочно приговоренного в РФ к тюремному... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:22:00+03:00
2026-02-28T03:22:00+03:00
россия
украина
донецкая народная республика
вадим рабинович
вооруженные силы украины
facebook
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20260221/naemnik-2075920769.html
https://ria.ru/20260225/perechen-2076715762.html
https://ria.ru/20260220/donetsk-2075786444.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донецкая народная республика, вадим рабинович, вооруженные силы украины, facebook, верховная рада украины
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вадим Рабинович, Вооруженные силы Украины, Facebook, Верховная Рада Украины
Еврейский конгресс Украины наградил разыскиваемого в России наемника ВСУ

РИА Новости: еврейский конгресс Украины наградил разыскиваемого в РФ наемника

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Всеукраинский еврейский конгресс в 2023 году наградил наемника ВСУ, гражданина Израиля и Великобритании Арье Бен-Йегуду, заочно приговоренного в РФ к тюремному сроку, выяснило РИА Новости, изучив соцсети Йегуды.
Во вторник верховный суд ДНР заочно приговорил Йегуду к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Он объявлен в международный розыск.
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Бразильский наемник умер из-за издевательств украинского командования
21 февраля, 06:32
Шестого сентября 2023 года Йегуда выложил в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) пост с фотографией награды Всеукраинского еврейского конгресса.
Награда представляет собой медаль с шестиконечной звездой. К ней прилагается книжка-удостоверение. В удостоверении сказано: "Награжден отличием "Всеукраинского еврейского конгресса". При этом не уточняется, за что именно выдана награда. Дата присуждения - 10 мая 2023 года, указан также номер приказа о награждении - 109/19 и номер медали - 74. Отмечается имя награждаемого и есть подпись наемника.
Собственного сайта у Всеукраинского еврейского конгресса нет. На сайте "Евреи Евразии" говорится, что конгресс был создан в 1997 году, его возглавил бизнесмен и политик Вадим Рабинович. В 2014-2022 годах он был депутатом Верховной рады от партий "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". После начала СВО он уехал с Украины и был лишен гражданства.
Суд - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Заочно приговоренного наемника с Мальты внесли в перечень террористов
25 февраля, 18:10
На данный момент Йегуда активно ведет как страницы в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), так и в X. Ранее он часто размещал свои фотографии в военной форме и с оружием и заявлял, что получил четыре ранения в ходе боев на Украине. С 2024 года фотографии в военной форме он перестал публиковать.
В материалах суда установлено, что в марте 2022 года Бен-Йегуда через погранпункт Польши прибыл на Украину, где на тренировочных базах прошел военную подготовку. После этого до лета 2024 года в составе Интернационального легиона и батальона "Арей" 129-й отдельной бригады сил теробороны ВСУ наемник принимал участие в боях на территории ДНР против российских военнослужащих. Подчеркивается, что за это он получил вознаграждение в общей сумме более 2,2 миллиона рублей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Донецке заочно осудили шведского наемника
20 февраля, 15:23
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВадим РабиновичВооруженные силы УкраиныFacebookВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала