Еврейский конгресс Украины наградил разыскиваемого в России наемника ВСУ

ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Всеукраинский еврейский конгресс в 2023 году наградил наемника ВСУ, гражданина Израиля и Великобритании Арье Бен-Йегуду, заочно приговоренного в РФ к тюремному сроку, выяснило РИА Новости, изучив соцсети Йегуды.
Шестого сентября 2023 года Йегуда выложил в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) пост с фотографией награды Всеукраинского еврейского конгресса.
Награда представляет собой медаль с шестиконечной звездой. К ней прилагается книжка-удостоверение. В удостоверении сказано: "Награжден отличием "Всеукраинского еврейского конгресса". При этом не уточняется, за что именно выдана награда. Дата присуждения - 10 мая 2023 года, указан также номер приказа о награждении - 109/19 и номер медали - 74. Отмечается имя награждаемого и есть подпись наемника.
Собственного сайта у Всеукраинского еврейского конгресса нет. На сайте "Евреи Евразии" говорится, что конгресс был создан в 1997 году, его возглавил бизнесмен и политик Вадим Рабинович. В 2014-2022 годах он был депутатом Верховной рады от партий "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". После начала СВО он уехал с Украины и был лишен гражданства.
На данный момент Йегуда активно ведет как страницы в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), так и в X. Ранее он часто размещал свои фотографии в военной форме и с оружием и заявлял, что получил четыре ранения в ходе боев на Украине. С 2024 года фотографии в военной форме он перестал публиковать.
В материалах суда установлено, что в марте 2022 года Бен-Йегуда через погранпункт Польши прибыл на Украину, где на тренировочных базах прошел военную подготовку. После этого до лета 2024 года в составе Интернационального легиона и батальона "Арей" 129-й отдельной бригады сил теробороны ВСУ наемник принимал участие в боях на территории ДНР против российских военнослужащих. Подчеркивается, что за это он получил вознаграждение в общей сумме более 2,2 миллиона рублей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Донецке заочно осудили шведского наемника
20 февраля, 15:23