Рейтинг@Mail.ru
В МВД объяснили расширение круга привлеченных к работе в полиции - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/mvd-2077495412.html
В МВД объяснили расширение круга привлеченных к работе в полиции
В МВД объяснили расширение круга привлеченных к работе в полиции - РИА Новости, 28.02.2026
В МВД объяснили расширение круга привлеченных к работе в полиции
Практика привлечения к работе полиции сотрудников органов внутренних дел России, не являющихся полицейскими, существует в МВД РФ на протяжении многих лет,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T19:16:00+03:00
2026-02-28T19:16:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938656692_0:40:2755:1590_1920x0_80_0_0_0ec1b3b011986172e04da690958d5f36.jpg
https://ria.ru/20260226/mvd-2076800219.html
https://ria.ru/20260224/mvd-2076417792.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938656692_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_1e982ca15836d30eeb9d06de6fe49564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В МВД объяснили расширение круга привлеченных к работе в полиции

МВД объяснило проект приказа о расширении круга привлеченных к работе в полиции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице
Сотрудники полиции на улице - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Практика привлечения к работе полиции сотрудников органов внутренних дел России, не являющихся полицейскими, существует в МВД РФ на протяжении многих лет, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В связи с большим интересом средств массовой информации МВД России сообщает о разработке проекта ведомственного приказа, направленного на определение порядка привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию", - говорится в сообщении.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В МВД предупредили об "угонах" Telegram-аккаунтов
26 февраля, 08:19
В ведомстве отметили, что подобная практика существует в МВД РФ на протяжении многих лет – сейчас она регламентирована приказом МВД РФ № 942, согласно которому порядок распространяется как на сотрудников органов внутренних дел РФ, не являющихся сотрудниками полиции, так и на стажеров.
Правоохранители добавили, что проект нового приказа разработан в связи с вступлением в силу федерального закона от №447-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым в МВД РФ упразднен "институт стажерства", поэтому необходимость издания нового приказа обусловлена произошедшими изменениями в законодательстве - основные положения порядка предлагается оставить неизменными.
В настоящее время проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
МВД рассказало, как мошенники обманывают родственников участников СВО
24 февраля, 15:01
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала