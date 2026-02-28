В МВД объяснили расширение круга привлеченных к работе в полиции

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Практика привлечения к работе полиции сотрудников органов внутренних дел России, не являющихся полицейскими, существует в МВД РФ на протяжении многих лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с большим интересом средств массовой информации МВД России сообщает о разработке проекта ведомственного приказа, направленного на определение порядка привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобная практика существует в МВД РФ на протяжении многих лет – сейчас она регламентирована приказом МВД РФ № 942, согласно которому порядок распространяется как на сотрудников органов внутренних дел РФ , не являющихся сотрудниками полиции, так и на стажеров.

Правоохранители добавили, что проект нового приказа разработан в связи с вступлением в силу федерального закона от №447-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым в МВД РФ упразднен "институт стажерства", поэтому необходимость издания нового приказа обусловлена произошедшими изменениями в законодательстве - основные положения порядка предлагается оставить неизменными.