Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ заявили о готовности принять меры для обеспечения безопасности - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 28.02.2026 (обновлено: 12:37 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/mvd-2077389302.html
В ОАЭ заявили о готовности принять меры для обеспечения безопасности
В ОАЭ заявили о готовности принять меры для обеспечения безопасности - РИА Новости, 28.02.2026
В ОАЭ заявили о готовности принять меры для обеспечения безопасности
Министерство внутренних дел ОАЭ заявило о готовности принять меры для обеспечения безопасности граждан, жителей и гостей страны, передает эмиратское... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:31:00+03:00
2026-02-28T12:37:00+03:00
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_cb54cb54ffb180afb057b419465d8e82.jpg
https://ria.ru/20250623/oae-2024951739.html
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_0a98c9d29a2ca4072d5cb91a8a06b8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ОАЭ заявили о готовности принять меры для обеспечения безопасности

WAM: МВД ОАЭ готово принять меры для обеспечения безопасности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Министерство внутренних дел ОАЭ заявило о готовности принять меры для обеспечения безопасности граждан, жителей и гостей страны, передает эмиратское информационное агентство WAM.
"Министерство внутренних дел внимательно следит за развитием событий в регионе и подтверждает, что находится в состоянии максимальной готовности к принятию всех необходимых мер предосторожности в координации с соответствующими ведомствами и органами власти, подчеркивая, что его приоритетом является обеспечение безопасности граждан, жителей и туристов", - передает WAM.
Также эмиратский МВД призвал жителей получать информацию из официальных источников и не распространять слухи и непроверенные данные.
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
ОАЭ закрыли воздушное пространство
23 июня 2025, 20:30
 
В миреОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала