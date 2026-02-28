В ОАЭ заявили о готовности принять меры для обеспечения безопасности

"Министерство внутренних дел внимательно следит за развитием событий в регионе и подтверждает, что находится в состоянии максимальной готовности к принятию всех необходимых мер предосторожности в координации с соответствующими ведомствами и органами власти, подчеркивая, что его приоритетом является обеспечение безопасности граждан, жителей и туристов", - передает WAM.